40 ஆண்டுகளாக.. ஒரே இடத்தில்.. ஒரே மாதிரி போஸ்.. தொப்பி, பாட்டிலைக்கூட மறக்கலைங்க!

கலிபோர்னியா: ஐந்து நண்பர்கள் தங்களது நட்பைக் கொண்டாடும் விதமாக கடந்த நாற்பது ஆண்டுகளாக ஐந்து ஆண்டுக்கு ஒருமுறை ஒரே இடத்தில் சந்தித்து ஒரே மாதிரியான புகைப்படங்களை எடுத்து வருவது ஆச்சர்யத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

'மூழ்காத ஷிப்பே பிரண்ட்ஷிப்தான்' எனப் பாடல்களில் மட்டுமல்ல.. நிஜத்திலும் நட்பைக் கொண்டாடாதவர்கள் யாருமே இருக்க மாட்டார்கள். அந்தளவிற்கு ஒவ்வொருவரின் வாழ்க்கையிலும் நட்பு முக்கியமானது. காலத்தின் ஓட்டத்தில் எல்லாராலும் நட்பைக் கொண்டாட முடிவதில்லை என்றாலும், ஒரு சிலர் இதில் விதிவிலக்கு.

கலிபோர்னியாவைச் சேர்ந்த இந்த ஐந்து நண்பர்களும் அப்படிப்பட்டவர்கள் தான். கடந்த நாற்பது ஆண்டுகளாக இவர்கள் ஒரே இடத்தில் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை ஒரே மாதிரி போஸில் புகைப்படம் எடுப்பதை வழக்கமாக வைத்திருக்கின்றனர்.

English summary

Five friends' celebrated photo taken every five years at the same California lake is out for the world to see despite one man's recent cancer scare.