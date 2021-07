ஜெர்மனி பெருவெள்ளம்.. 300 மீட்டர் அகலத்தில் திடீரென உருவான ராட்சத பள்ளம்.. வீடுகளும் கூட சரிந்தன

International

oi-Vigneshkumar

பெர்லின்: ஜெர்மனி நாட்டில் கடும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், மேற்கு ஜெர்மனில் அமைந்துள்ள ர்ஃப்ட்ஸ்டாட்- பிளெசெம் என்ற கிராமத்தில் ராட்சத பள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளது.

மேற்கு ஐரோப்பாவில் கடந்த சில நாட்களாகவே கனமழை பெய்து வருகிறது. இதனால் அங்குள்ள பல்வேறு ஆறுகளிலும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.

'சென்னைவாசிகளே.. அடுத்த 4 நாள் உங்களுக்கு ஒரே ஜாலிதான் போங்க'.. 'ஜில்ஜில்' செய்தி சொன்ன வெதர்மேன்!

இந்த வெள்ளம் காரணமாக ஜெர்மனி, பெல்ஜியம், நெதர்லாந்து உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளும் மிகக் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

Hospital in Germany 🇩🇪 after the recent floods. Lesson: #nature makes all countries a level playing field. pic.twitter.com/e9EPJLmphq

English summary

Massive rains in Germany have formed a sinkhole in the western German village of Erftstadt-Blessed. So far more than 150 germans have died in this flood.