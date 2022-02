ரஷ்யாவின் நம்பர் ஒன் இலக்கு நான் .. உக்ரைனை விட்டு எங்கும் செல்ல மாட்டேன் - உக்ரைன் அதிபர் உருக்கம்

International

oi-Logi

கிவி: ரஷ்யாவின் இலக்கு நான் தான் என்றும், ஒருபோதும் உக்ரைனை விட்டு செல்ல மாட்டேன் என்று உக்ரைன் அதிபர் தெரிவித்துள்ளார்.

உக்ரைன் மீது நேற்று போர் தாக்குதலை தொடங்கியது ரஷ்யா. இரு நாடுகளும் மாறி மாறி தாக்குதலில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. இதனால் இரு தரப்பிலும் உயிர் பலி அதிகரித்துள்ளது.

குடியிருப்புகளில் குண்டு போட்ட ரஷ்யா.. உக்ரைனில் 7 அப்பாவிகள் பரிதாப பலி

இந்நிலையில், ரஷ்யாவின் போர் உக்கிரமாக தொடர்ந்துவருகிறது. அனைத்து வழிகளிலும் உக்ரைன் மீது தாக்குதல் தொடர்ந்து வருகிறது. உக்ரைன் தலைநகர் கிவி வரை ரஷ்யா ஆக்கிரமித்து வந்துள்ளனர்.

English summary

The President of Ukraine has stated that he is Russia's target and will never leave Ukraine.