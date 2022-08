தைவான் மீது சீனா கை வைத்தால்.. ஒட்டுமொத்த உலக நாடுகளுக்கும் பெரும் பாதிப்பு வரும்.. காரணம் "சிப்!"

International

oi-Nantha Kumar R

தைபே: தைவான் மீது சீனா போர் தொடுக்கும் பட்சத்தில் உலக நாடுகள் முழுவதம் முடங்கும் நிலை உருவாகும் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. இது எப்படி சாத்தியம் என கேட்கிறீர்களா? காரணம் உள்ளது. அதுபற்றிய விபரம் வருமாறு:-

ஒருங்கிணைந்த சீனாவாக தைவான் இருந்தது. உள்நாட்டு போரை தொடர்ந்து 1949ல் தைவான் தீவில் மக்கள் குடியேறினர். தற்போது தனிநாடாக செயல்பட சீனா கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறது. சீனாவின் ஒரு பகுதியாக தைவான் உள்ளதாக அந்நாடு கூறி வருகிறது.

இந்நிலையில் தான் அமெரிக்க நாடாளுமன்ற சபாநாயகர் நான்சி பெலுசி தைவான் செல்வதாக அறிவித்தார். இதற்கு சீனா கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தது.

There are reports that if China starts a war on Taiwan, the countries of the world will be completely paralyzed. How is this possible you ask? There is a reason.