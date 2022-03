தன்னை கழற்றிவிட “வெளிநாட்டு சதி” பாகிஸ்தானுக்கு “ஃபாரின் பண்ட்” பகீர் புயலைக் கிளப்பும் இம்ரான் கான்

International

oi-Rajkumar R

இஸ்லாமாபாத் : பிரதமர் பதவியில் இருந்து தன்னை அகற்றுவதற்கு வெளிநாட்டு சதி நடப்பதாகவும் இதற்காக வெளிநாடுகளில் இருந்து பாகிஸ்தானுக்கு பணம் அனுப்பப்படுவதாக இம்ரான்கான் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டை முன்வைத்துள்ளார்.

நாடாளுமன்றத்தில் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பை எதிர்நோக்கியுள்ள அந்நாட்டு பிரதமர் இம்ரான்கானுக்கு ஆதரவாக தலைநகர் இஸ்லாமாபாத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆயிரக்கணக்கான பாகிஸ்தானியர்கள் திரண்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரரான இம்ரான்கான் 2018 ஆம் ஆண்டு ஆட்சிக்கு வந்ததில் இருந்து அவரது தலைமைக்கு மிகக் கடுமையான சவால் ஏற்பட்டது.

டைம் ஓவர்.. பதவி விலகுகிறாரா இம்ரான்கான்.. பாக். பாராளுமன்றத்தில் இன்று நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம்

English summary

Imran Khan has made a sensational allegation that there is a foreign conspiracy to remove him from the post of Prime Minister and that money is being sent to Pakistan from abroad for this.