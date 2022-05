‛2024ல் மீண்டும் மோடி’ ஜெர்மனியில் அதிர்ந்த கோஷம்! இணையத்தில் தீயாய் பரவும் வீடியோ

International

oi-Nantha Kumar R

பெர்லின்: பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஜெர்மனி தலைநகர் பெர்லினில் இந்தியர்கள் மத்தியில் பேசினார். அப்போது அவர்கள் ‛2024 மோடி ஒன்ஸ்மோர்' என ஆர்வமாக தொடர்ந்து கோஷமிட்டது அரங்கத்தை அதிர செய்தது. இந்த வீடியோ தற்போது இணையதளத்தில் தீயாக பரவி வருகிறது.

கொரோனா பரவல் காரணம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெளிநாட்டு சுற்றுப்பயணங்கள் மேற்கொள்ளாமல் இருந்தார். தற்போது உலக நாடுகளில் கொரோனா பாதிப்பு குறைய தொடங்கி உள்ளது.

பவரை காட்டணும்! திமுக அடுக்கிய 4 கண்டிஷன்ஸ்..

இதனால் பிற நாடுகளுடனான உறவுகளை மேம்படுத்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி முயற்சி மேற்கொண்டு வருகிறார். அதன்படி 3 நாள் சுற்றுப்பயணமாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஐரோப்பா சென்றுள்ளார்.

English summary

Berlin: Members of the Indian community raised '2024, Modi once more' slogan as they waited for Prime Minister Narendra Modi's address at the community event in Berlin on Monday.