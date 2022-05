உச்சிக்கேறிய காமம்... இளம்பெண் உடலை தோண்டி எடுத்து ‛ச்சீ ச்சீ’ சம்பவம்... பாகிஸ்தானில் பயங்கரம்

International

இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தானில் இறந்த இளம்பெண்ணின் உடலை தோண்டி எடுத்து பிணத்துடன் பாலியல் உறவு மேற்கொள்ளப்பட்ட பயங்கர சம்பவம் நடந்துள்ளது. இதுகுறித்து போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

உலகில் பல்வேறு இடங்களில் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் பலாத்கார சம்பவங்கள் நடக்கின்றன. இவ்வாறு தவறு செய்பவர்கள் மீது போலீசார் நடவடிக்கை எடுத்தாலும் கூட ஆங்காங்கே சில அத்துமீறல் சம்பவங்கள் நடந்து கொண்டே தான் இருக்கின்றன.

இது ஒருபுறம் இருக்க பாகிஸ்தானில் பிணத்தை தோண்டி பாலியல் உறவு செய்த சம்பவம் நடந்துள்ளது. அதுபற்றிய விபரம் வருமாறு:

English summary

A young girl’s corpse being raped in Pakistan has shocked everyone. A teenage girl’s corpse was dug up and raped in Chak Kamala village in Gujarat, Pakistan.