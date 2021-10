தாலிபான்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த இந்தியா சம்மதம்.. ரஷ்யாவில் 20ம் தேதி மீட்டிங்!

International

மாஸ்கோ: ரஷ்யாவின் அழைப்பை ஏற்று, தாலிபான்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த, இந்தியா ஒப்புக் கொண்டுள்ளது. அக்டோபர் 20ம் தேதி இரு தரப்பும், ரஷ்ய தலைநகர் மாஸ்கோவில் பேச்சுவார்த்தை நடத்த உள்ளனர்.

2 மாதங்கள் முன்பாக மொத்த ஆப்கானிஸ்தானையும் தாலிபான்கள் கைப்பற்றினர். இதையடுத்து, அங்கிருந்து இந்திய தூதரக அதிகாரிகள் திரும்பப் பெறப்பட்டனர்.

ஆப்கானிஸ்தானில் ஜனநாயக அரசு நடைபெற்ற வரை இந்தியா முக்கியமான கூட்டாளியாக இருந்தது. ஆனால், இப்போது தாலிபான்கள் ஆட்சி ஏற்பட்டதால் இந்தியாவுக்கு நட்பை தொடர தக்கம் ஏற்பட்டது.

India has agreed to accept Russia's invitation to hold talks with the Taliban. The two sides are scheduled to hold talks in the Russian capital, Moscow, on October 20.