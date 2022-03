சுட்டுக்கொல்லப்பட்ட இந்திய மாணவர்.. விரைவில் விசாரணை நடத்தப்படும் - ரஷ்ய தூதர் தகவல்

International

மாஸ்கோ: உக்ரைனில் ரஷ்ய ராணுவத்தால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட மாணவரின் மரணம் குறித்து விசாரிக்கப்படும் என ரஷ்ய தூதர் தெரிவித்துள்ளார்.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா கடுமாயக போர் தாக்குதல் நடந்தி வருகிறது. ரஷ்யாவின் தாக்குதல் தினம் தினம் அதிகரித்து வருகிறது. இருநாட்டு தரப்பிலும் அதிகளவில் தேசங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன.

உக்ரைனில் போர் நடந்து வருவதால், அங்கு மருத்துவம் படிக்க சென்ற ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் சிக்கித் தவித்தார்கள். அவர்களை மத்திய அரசு மீட்டு வருகிறது.

அடையாளம் காணப்பட்டது மாணவர் நவீன் உடல்.. கர்நாடக முதல்வர் தகவல்.. இந்தியா கொண்டுவர ஏற்பாடு

English summary

The Russian ambassador to Ukraine has said he will investigate the death of a student who was shot dead by the Russian military.