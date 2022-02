உக்ரைனில் உள்ள இந்தியர்களே.. பாதுகாப்பான இடங்களில் இருக்கவும்.. இந்திய தூதரகம் அவசர அறிவிப்பு

International

கிவ்: ‛‛உக்ரைன் நிலை குறித்து இந்தியாவிடம் எடுத்து கூறப்பட்டுள்ளது. மீட்புக்கான மாற்று ஏற்பாடு விரைவில் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது. இதனால் இந்தியர்களே பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்லுங்கள்'' என உக்ரைனில் உள்ள இந்திய தூதரகம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்துள்ளது. உக்ரைன் தலைநகர் கிவ் உள்ளிட்ட நகரங்களில் குண்டுமழை பொழிந்து வரும் ரஷ்யாவின் செயலால் அங்கு உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டு வருகின்றன. சுமார் 50க்கும் அதிகமானவர்கள் பலியாகி உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.க்ஷ

இதனால் உயிர் பயத்தில் பொதுமக்கள் மெட்ரோ நிலையங்கள்,சுரங்க பாதைகளில் பதுங்கி வருகின்றனர். இந்தியா உள்பட அனைத்து நாடுகளும் தங்களது மாணவர்கள், மக்களை மீட்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. ஆனால் உக்ரைன் நாட்டில் விமான போக்குவரத்து தடை செய்யப்பட்டுள்ளதால் மீட்பு பணியில் தொய்வு ஏற்பட்டுள்ளது.

The situation in Ukraine has been taken up with India. Alternative arrangements to be made soon. The Indian embassy in Ukraine has appealed to Indians to go to safer places.