உக்ரைனில் உயிரிழக்கும் அப்பாவிகள்... 3 குழந்தைகள் உள்பட 198 பேர், போரில் பலி

International

oi-Nantha Kumar R

கீவ்: ரஷ்யாவின் போர் நடவடிக்கையால் உக்ரைனில் அப்பாவிகள் உயிரிழந்து வருகின்றனர். இதுவரை 3 குழந்தைகள் உள்ப ட198 பேர் பலியானதாக உக்ரைன் அரசு கூறியுள்ளது.

உக்ரைன் நேட்டோ அமைப்பில் சேர முயற்சிகள் மேற்கொண்டது. இதற்கு ரஷ்யா கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தது. மேலும் உக்ரைனை மிரட்டும் வகையில் ரஷ்யா எல்லையில் படைகளை குவித்து வந்தது.

இதனால் இருநாடுகளுக்கும் இடையே போர் பதற்றம் உருவானது. இந்நிலையில் ரஷ்ய அதிபர் விலாடிமிர் புதின் உத்தரவில் ரஷ்ய படை வீரர்கள் உக்ரைனில் ராணுவ நடவடிக்கைகளை துவங்கினர்.

புடினை தடுக்க முடியாது.. மொத்த உலகிற்கும் தலைமை ஏற்க போகும் ரஷ்யா.. பாபா வங்காவின் பரபரப்பு கணிப்பு!

English summary

On going Russia invasion, Innocent people killed in ukraine. The Ukrainian government says 198 people, including 3 children, have been killed so far.