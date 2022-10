காதல் அழிவதில்லை.. சுனாமியில் மாயமான மனைவியை 11 ஆண்டுகளாக கடலில் தேடும் கணவர்.. ஜப்பானில் நெகிழ்ச்சி

International

டோக்கியோ: ஜப்பானில் 2011 சுனாமியில் சிக்கி மாயமான மனைவியை அவரது கணவர் 11வது ஆண்டாக கடலில் தேடி வரும் சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

மனிதர்கள் இடையேயான உறவுகளில் உன்னதமான ஒன்று கணவன்-மனைவி உறவு. ஆணோ, பெண்ணோ இருவரில் யாராக இருந்தாலும் தாய்-தந்தைக்கு நிகராக தங்களது துணையை கருதுவது தான் இதற்கு காரணம்.

இந்நிலையில் தான் மனைவி மீது கொண்ட பாசத்தால் அவரது உடலை கணவர் ஒருவர் 11 ஆண்டுகளாக தேடி வரும் சம்பவம் பற்றிய விபரம் வெளியாகி உள்ளது. அதன்விபரம் வருமாறு:

English summary

In Japan, her husband has been searching for his missing wife in the 2011 tsunami in the sea for the 11th year.