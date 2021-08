Exclusive: ஆப்கனில் சிக்கியுள்ள இந்தியர்களை மீட்பதில் வெளியுறவுத்துறை தாமதம்.. கலங்கடிக்கும் நிலவரம்

International

oi-Veerakumar

காபூல்: ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டில் இருந்து மற்ற நாடுகள், விரைவாக தங்கள் குடிமக்களை தாயகம் அழைத்துச் சென்ற நிலையில், மத்திய அரசு இந்த விஷயத்தில் ரொம்பவே தாமதமாக செயல்படுகிறது என்ற குமுறல்கள், அங்கே, சிக்கிக் கொண்டிருக்கும் இந்தியர்களிடமிருந்து எழுகின்றன.

ஆப்கானிஸ்தான் முழுக்க தலிபான்கள் கட்டுப்பாட்டில் வந்துவிட்டது. காபூல் நகர விமான நிலையத்தில் மட்டும் சுமார் 6 ஆயிரம் அமெரிக்க ராணுவ வீரர்கள் இருக்கிறார்கள். அந்த பகுதி மட்டும், சர்வதேச நாட்டு வீரர்களின் கட்டுப்பாட்டில் (அதிகாரப்பூர்வமில்லாமல்) இருக்கிறது. அதுவும் கூட எத்தனை நாட்கள் என்று தெரியாது.

எப்போது, வேண்டுமானாலும் அமெரிக்கப் படைகள் கிளம்பி சென்று விடக்கூடும் என்ற நிலை அங்கே, உள்ளது. இந்த நிலையில்தான் ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டின் பூர்வ குடிமக்கள் கணிசமானோர் கூட தாலிபான்கள் ஆட்சிக்கு வந்துவிட்டதால் கிடைத்த விமானங்களில் ஏறி வேறு நாடுகளுக்கு தப்பி ஓடிக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

ஆப்கானிஸ்தான் தாலிபன்களின் ஷரியா சட்டம் எப்படியிருக்கும்? அது பெண்களை எவ்வாறு பாதிக்கும்?

English summary

Many Indian people who are stuck in Afghanistan are eager to return to India. External affairs ministry to take fast action. Many people including Tamils have been evacuated from Afghanistan to Kuwait and Qatar by US forces.