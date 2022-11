இதுதான் கிம் ஜாங் உன் மகள்.. கையை பிடித்து அழைத்து வரும் வடகொரிய அதிபர்.. பொதுவெளியில் முதல் முறை!

International

oi-Mani Singh S

பியாங்யாங்: மர்ம தேசமாக அறியப்படும் வடகொரியாவில் என்ன நடக்கிறது என்று யாருக்கும் தெரியாத அளவுக்கு ரகசியங்கள் பாதுகாக்கப்படும் நிலையில், முதல் முறையாக வடகொரியா அதிபர் கிம் ஜாங் உன் தன் மகளுடன் இருக்கும் புகைப்படம் வெளியாகியுள்ளது.

உலகின் மிகுந்த கட்டுப்பாடுகள் கொண்ட நாடாக அறியப்படும் நாடு வடகொரியா.

அந்த நாட்டில் என்ன நடக்கிறது என்பது வெளி உலகத்திற்கு அவ்வளவு எளிதாக தெரிந்துவிடாது.

English summary

A photo of North Korean leader Kim Jong-un with his daughter has been released for the first time in a time where no one knows what is happening in North Korea, known as a mysterious country.