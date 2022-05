"பாகிஸ்தான் மீது அணுகுண்டு வீசிவிடுவேன்!" திடீரென டென்ஷனான இம்ரான் கான்.. பரபர காரணம்

International

oi-Vigneshkumar

இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தான் நாட்டில் தொடர்ந்து அரசியல் குழப்பம் நிலவி வரும் நிலையில், அந்நாட்டின் முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான் கான் சில முக்கிய கருத்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார்.

கொரோனா பரவலுக்குப் பின்னர் பல்வேறு நாடுகளும் தொடர்ச்சியாகப் பொருளாதார பாதிப்புகளை எதிர்கொண்டு வருகின்றன. ஏற்கனவே இலங்கையில் பொருளாதார பாதிப்பு கையை மீறிச் சென்றுவிட்டது.

அதேபோல பாகிஸ்தான் நாட்டிலும் சில மாதங்களாகவே பல்வேறு குழப்பங்கள் நிலவி வருகிறது. அந்நாட்டின் பிரதமராக இருந்த இம்ரான் கான் அப்பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட்டார்.

பக்கா ஸ்கெட்ச்! காத்திருந்து பாய்ந்த பாக். பிரதமர் ஷெபாஸ் ஷெரீப்.. இம்ரான் கான் மீது வழக்கு.. பரபர

English summary

Former Prime Minister Imran Khan said that "dropping an atomic bomb would have been better than handing over the helm to the thieves". (பாகிஸ்தான் நாட்டில் அணுகுண்டு வீசுவது பிரதமர் இம்ரான் கான்) Former Prime Minister Imran Khan's next politcal carrier.