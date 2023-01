பாகிஸ்தானில் சம்பளம் ‛கட்’.. கழுத்தை இறுக்கும் பொருளாதார நெருக்கடியால்.. அரசு ஊழியர்களுக்கு ஷாக்!

கடும் பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக பாகிஸ்தான் அரசு பல்வேறு சிக்கன நடவடிக்கையை அறிவிக்க உள்ளது

International

oi-Nantha Kumar R

இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தானில் வரலாறு காணாத பொருளாதார நெருக்கடி தலைவிரித்து ஆடி வரும் நிலையில் பிரதமர் ஷெபாஷ் ஷெரீப் அமைத்த தேசிய சிக்கனக் குழு (என்ஏசி) அரசு ஊழியர்களின் சம்பளத்தை 10% குறைப்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு அதிரடி நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.

பாகிஸ்தானில் அந்நிய செலாவணி கையிருப்பு இன்னும் ஒரு சில நாட்கள் மட்டுமே நீடிக்கும் என்பதால் அரசு பல்வேறு சிக்கன நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. ஏற்கெனவே நீடித்து வந்த பணவீக்கம் அதனையடுத்து ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளம் போன்ற பாதிப்புகளால் மக்கள் கடும் சிரமங்களை சந்தித்திருந்த நிலையில் தற்போது அரசு மேற்கொண்டுள்ள சிக்கன நடவடிக்கையும் சாமானிய மக்களின் தலையில்தான் வந்து விழும் என்று எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம்சாட்டியுள்ளன.

இந்த நெருக்கடிக்கு மின்சாரத்துறை ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு. அந்நாட்டின் மின்சாரத்துறையை பொறுத்த அளவில் கடந்த ஆண்டு நிலவரப்படி சுமார் 2.253 லட்சம் கோடியாக இருந்த கடன் ஒரே ஆண்டில் மட்டும் சுமார் 2.437 லட்சம் கோடியாக அதிகரித்துள்ளது. எனவே இரவு 8.30 மணிக்கு மேல் கடைகள், ஷாப்பிங் மால்கள், சந்தைகள் ஆகியவற்றை மூட வேண்டும் என்று அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. மட்டுமல்லாது திருமண மண்டபங்களில் 10.30 மணியுடன் மின்சாரம் நிறுத்தப்படும்.

எம்ஜிஆர் -கருணாநிதி -ஜெயலலிதா நினைவிடங்களை பார்க்க 2 நாட்களுக்கு அனுமதியில்லை! என்ன காரணம் தெரியுமா?

English summary

The National Austerity Committee (NAC) set up by Prime Minister Shehbash Sharif is taking various measures, including reducing the salaries of government employees by 10%, amid the unprecedented economic crisis in Pakistan.