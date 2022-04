ட்விஸ்ட்! திரும்பிய வரலாறு.. பதவியை இழந்த இம்ரான் கான்? பிரதமராக இல்லை என அதிரடி அறிவிப்பு வெளியீடு

International

இஸ்லாமாபாத் : பாகிஸ்தானில் பிரதமர் இம்ரான் காணுக்கு எதிராக எதிர்க்கட்சிகள் நாடாளுமன்றத்தில் கொண்டுவந்த நம்பிக்கையில்லாத் தீர்மானத்தை துணை சபாநாயகர் ரத்து செய்த நிலையில், இம்ரான் கான் பிரதமராக இல்லை என பாகிஸ்தான் அமைச்சரவை செயலாளர் அறிவித்துள்ளார்.

பிரதமர் இம்ரான் கானுக்கு எதிராக பாகிஸ்தான் நாடாளுமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சிகள் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வந்த நிலையில், கடைசி பந்து வரை விளையாடுவேன் ராஜினாமா செய்யப்போவது இல்லை என அவர் கூறியிருந்தார்.

இன்று நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் மீதான வாக்கெடுப்பு நடைபெறுவதாக இருந்த நிலையில், அதிரடி திருப்பமாக இவ்விவகாரத்திம் பின்னணியில் வெளிநாட்டு சதி இருப்பதாக குற்றம்சாட்டி துணை சபாநாயகர் காசிம் சூரி நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை ரத்து செய்தார்.

பாக். ராணுவம், எதிர்க்கட்சிகள்.. எல்லோரையும் சொல்லிவைத்து போல்ட் செய்த இம்ரான் கான்! எப்படி நடந்தது?

