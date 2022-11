நாடு தழுவிய போராட்டத்திற்கு இம்ரான் கான் கட்சி அழைப்பு.. பாகிஸ்தானில் உச்ச கட்ட பதற்றம்!

International

oi-Mani Singh S

இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தான் முன்னாள் பிரதமரான இம்ரான் கான் நேற்று பேரணியின் போது துப்பாக்கியால் சுடப்பட்டார். இந்த நிலையில் இந்த சம்பவத்துக்கு கண்டனம் தெரிவித்தும், விரைவில் தேர்தல் நடத்தவேண்டும் என்றும் இம்ரான் கான் கட்சியினர் நாடு தழுவிய போராட்டம் அறிவித்துள்ளாதால் பதற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.

பாகிஸ்தானில் கடந்த 2018-ஆம் அண்டு நடந்த தேர்தலின் போது அந்நாட்டின் முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரரான இம்ரான் கான் தலைமையிலான தெஹ்ரீக் இ இன்சா கட்சி ஆட்சியை பிடித்தது.

இதில் பிரதமராக பதவியேற்ற இம்ரான் கான், பாகிஸ்தானில் ஆட்சி செய்து வந்தார்.

என்னை நோக்கி பாய்ந்த தோட்டா.. அந்த நொடி நடந்தது என்ன! துப்பாக்கி சூடு குறித்து இம்ரான் கான் பரபர

Pakistan former PM Imran Khan party calls for nationwide protest Pakistan's former Prime Minister Imran Khan was shot during a rally yesterday and has been hospitalized. In this situation, Imran Khan's party is engaged in a nationwide protest, condemning this incident and demanding that elections be held soon.