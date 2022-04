என் உயிருக்கு ஆபத்து.. ”ஸ்தாபனம்” கொடுத்த 3 ஆப்ஷன்.. பகீர் புகார் கிளப்பும் இம்ரான் கான்.. பின்னணி?

International

oi-Rajkumar R

இஸ்லாமாபாத் : பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கான், தனது உயிருக்கு ஆபத்து இருப்பதாக நம்பத்தகுந்த தகவல் இருப்பதாகவும், ஆனால் தான் பயப்படவில்லை என்றும், சுதந்திர மற்றும் ஜனநாயக பாகிஸ்தானுக்கான தனது போராட்டத்தை தொடருவேன் என்றும் கூறியுள்ளது உலக அளவில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பாகிஸ்தானில் பிரதமர் இம்ரான் கான் அரசாங்கத்திற்கு எதிராக தேசிய சட்டமன்றத்தில் எதிர்கட்சிகள் சார்பில் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

இம்ரானின் தெஹ்ரீக்-இ-இன்சாப் தலைமையிலான கூட்டணியின் முக்கிய கட்சியான முட்டாஹிதா குவாமி இயக்கம்-பாகிஸ்தான் (MQM-P) எதிர்க்கட்சிகளுடன் சேர்ந்ததால் அவரது கட்சி ஆட்சியை இழக்கும் நிலை உள்ளது.

Pakistani Prime Minister Imran Khan has said that he has credible information that his life is in danger, but that he is not afraid and will continue his struggle for an independent and democratic Pakistan, which has caused a stir around the world.