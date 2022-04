அழகி முதல் 60 வயது வரை 5 திருமணம்... பாக்., புதிய பிரதமர் ஷேபாஸ் ஷெரீப் பற்றிய பரபர தகவல்

International

இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தானின் புதிய பிரதமராக நவாஸ் ஷெரீப்பின் தம்பி ஷேபாஸ் ஷெரீப் தேர்வாகி உள்ளார். இவர் மொத்தம் 5 திருமணங்களை செய்துள்ளார். இதில் காதல் மனைவியான மாடல் அழகியின் வீட்டுக்கு பாலம் அமைத்து கொடுத்து சர்ச்சையிலும் சிக்கியுள்ளார்.

பாகிஸ்தான் பிரதமராக இம்ரான் கான் செயல்பட்டு வந்தார். அவருக்கு அளித்த ஆதரவை கூட்டணி கட்சியினர் மற்றும் அவரது கட்சி எம்பிக்கள் திரும்ப பெற்றனர்.

இதனால் நாடாளுமன்றத்தில் இம்ரான்கானின் பெரும்பான்மை குறைந்தது. இதையடுத்து எதிர்க்கட்சிகள் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வந்தனர். இதில் இம்ரான்கான் தோல்வி அடைந்தார்.

