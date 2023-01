எரிகிற தீயில் எண்ணெய்.. கடும் பஞ்சத்திற்கு மத்தியில் டீசல் விலையை உயர்த்திய பாக்.. அதிர்ந்த மக்கள்!

பாகிஸ்தானில் பெட்ரோல், டீசல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.35 உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

International

oi-Mani Singh S

இஸ்லாமாபாத்: கடுமையான பொருளாதார நெருக்கடியில் பாகிஸ்தான் மக்கள் ஏற்கனவே பரி தவித்து வரும் நிலையில், அந்த நாட்டில் பெட்ரோல், டீசல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.35 உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை ஏற்கனவே விண்ணை முட்டும் அளவுக்கு உயர்ந்துள்ள நிலையில், அந்த வரிசையில் தற்போது பெட்ரோல் டீசலும் உயர்ந்து இருப்பது அந்த நாட்டு மக்களுக்கு கலக்கத்தை கொடுத்துள்ளது.

பாகிஸ்தானில் கடந்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் வராலாறு காணாத அளவுக்கு மழை பெய்தது. அதைத்தொடர்ந்து கட்டுங்கடங்காத வெள்ளமும் ஏற்பட்டது. பாகிஸ்தான் பல நகரங்கள் வெள்ளத்தில் மூழ்கின. வெள்ளத்தால் கோடிக்கணக்கிலான ஏக்கர் பயிர்கள் நாசம் அடைந்தன.

பயிர் சாகுபடியும் சுமார் 80 சதவீதம் அளவுக்கு பாதிக்கப்பட்டது. இதனால், அங்கு அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்களுக்கும் கடும் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டது.

English summary

The price of petrol and diesel has been increased by Rs.35 per liter in the country where the people of Pakistan are already suffering from severe economic crisis. While the price of essential commodities has already skyrocketed, the rise in petrol and diesel has also caused confusion among the people of the country.