குழந்தைகள் உட்பட 28 பயணிகளுடன் சென்ற.. ரஷ்ய விமானம் திடீரென மாயம்.. தேடும் பணிகள் தீவிரம்

மாஸ்கோ: ரஷ்யாவில் 28 பேருடன் சென்ற விமானத்துடனான தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், விமானத்தைத் தேடும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

ரஷ்யாவின் கிழக்குப் பகுதியில் அமைந்துள்ள கம்சட்கா தீபகற்பத்தில் ரஷ்ய விமானம் திடீரென மாயமாகியுள்ளதாக டாஸ் செய்தி நிறுவனம் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.

ரஷ்யாவின் ஏ.என் -26 என்ற இந்த விமானத்தில் 28 பயணிகள் இருந்ததாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Contact has been lost with a passenger in Russia's Far East. The report said the 28 onboard included six crew members and that there were one or two children among the passengers.