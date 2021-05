மியான்மருக்காக பிரார்த்தியுங்கள்: பிரபஞ்ச அழகிப்போட்டியில் பதாகை ஏந்திய மியான்மர் அழகி

World

புளோரிடா: பிரபஞ்ச அழகிப்போட்டியில் மியான்மர் நாட்டின் சார்பில் பங்கேற்ற துசர் விண்ட் லவின் என்கிற அழகி மியான்மரின் பாரம்பரிய உடையில் மேடையில் அழகு நடை போட்டு வந்த போது ''மியான்மருக்காக பிரார்த்தியுங்கள்'' என்கிற பதாகையை கையில் ஏந்தி வந்தார். இவர் இறுதி சுற்றுக்கு தகுதி பெறாத போதும் சிறந்த தேசிய ஆடைக்கான விருதை வென்றுள்ளார்.

69வது பிரபஞ்ச அழகி போட்டி அமெரிக்காவின் புளோரிடா மாகாணம் ஹாலிவுட் நகரில் உள்ள ராக் ஓட்டல் அண்ட் கேசினோவில் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு நடந்தது. 74 நாடுகளைச் சேர்ந்த பெண்கள் இந்தப் போட்டியில் கலந்து கொண்டனர்.

மெக்சிகோ நாட்டை சேர்ந்த 26 வயதான ஆண்ட்ரியா மெஸாவும், 28 வயதான பிரேசிலின் ஜூலியா காமாவும் இறுதி சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றனர். இதில் பிரபஞ்ச அழகியாக மெக்சிகோவின் ஆண்ட்ரியா மெஸா அறிவிக்கப்பட்டார்.

English summary

Myanmar won for Miss Universe National Costume, she lost all of her costumes by the airline and wore clothes shared by the contestants of the competition and traditional costumes lent by Myanmar in the US!.Thuzar Wint Lwin, made a powerful statement about her country as she sashayed down the ramp. her head that read “Pray for Myanmar” as she strutted the ramp.