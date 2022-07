பஞ்சாப் முதல்வர் தேர்வில் இம்ரான்கான் கட்சிக்கு ஏமாற்றம்.. பாகிஸ்தானில் வெடித்த போராட்டம்!

International

oi-Nantha Kumar R

இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தானின் பஞ்சாப் மகாணத்தில் பெரும்பான்மை இருந்தாலும் கூட ஆட்சி அமைக்கும் வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டதால் நாட்டின் பல்வேறு இடங்களில் முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான் கானின் கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

பாகிஸ்தானில் சமீபத்தில் ஆட்சி மாற்றம் நிகழ்ந்தது. பிரதமராக இருந்த இம்ரான் கான் நம்பிக்கையில்லா வாக்கெடுப்பில் பதவியை இழந்தார். நாட்டின் புதிய பிரதமராக பாகிஸ்தான் முஸ்லிம் லீக் -என் (பிஎம்எல்-என்) கட்சியின் ஷெபாஸ் ஷெரீப் பொறுப்பேற்றார்.

பிரதமர் ஷெபாஸ் ஷெரீப் மகன் ஹாம்சா ஷாபஸ் பாகிஸ்தானின் பஞ்சாப் மாநில முதல்வராக உள்ளார்.

4 குழந்தைகளுக்கு அப்பா.. மக்கள் தொகையை கட்டுப்படுத்த.. தனிநபர் மசோதா தாக்கல் செய்த பாஜக எம்பி

English summary

Former Prime Minister Imran Khan's party has been protesting in various parts of the country as they have been denied the opportunity to form a government even though they have a majority in Pakistan's Punjab province.