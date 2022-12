"12 மடங்கு பவர்புல்!" ஜப்பானை அலறவிட்ட அதே அணு ஆயுதங்கள்.. யோசிக்கும் புதின்.. அமெரிக்கா கூட தப்பாது

International

மாஸ்கோ: ரஷ்ய அதிபர் புதின் அணு ஆயுதங்களை பயன்படுத்துவது குறித்து யோசித்து வருகிறார். இந்த அணு ஆயுதங்கள் எப்படியிருக்கும் என்பது குறித்த தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

உக்ரைன் போர் கடந்த பிப். மாதம் தொடங்கியது இன்னுமே கூட முடிவுக்கு வரவில்லை. மாதக் கணக்கில் உக்ரைன் போர் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. இதனால் அந்த இரு நாடுகள் மட்டுமின்றி உலக நாடுகளும் பொருளாதார ரீதியாக பாதித்துள்ளன.

இந்தப் போரில் உக்ரைனை விட ரஷ்யாவே பெரிய இழப்பை சந்தித்துள்ளது. அதிகபட்சம் சில வாரங்களில் போர் முடிந்துவிடும் என்றே பலரும் நினைத்த நிலையில், ரஷ்ய படைகளால் உண்மையில் வெல்ல முடியவில்லை. புதின் இதனால் கடும் அதிருப்தியில் உள்ளார்.

Russia President Vladimir Putin is thinking to use strategic nuclear missile: Russia planning to use Nuke which is 12 times more powerful than one destroyed Hiroshima and Nagasaki.