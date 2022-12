"என்னது கொரோனாவா?.. இங்கே எல்லாம் நார்மல்தான்".. அடித்து சொல்லும் சீனா.. எச்சரிக்கும் அமெரிக்கா

International

oi-Jackson Singh

பெய்ஜிங்: சீனாவில் நாளுக்கு நாள் கொரோனா பாதிப்பு மோசம் அடைந்து வருவதாக செய்திகள் வந்து கொண்டிருக்கும் நிலையில், "அப்படியெல்லாம் இல்லையே.. இங்க எல்லாம் நார்மலாதானே இருக்கு" என்ற ரீதியில் சீனா கருத்து தெரிவித்துள்ளது அமெரிக்கா உள்ளிட்ட மேற்கத்திய நாடுகளை கோபமடையச் செய்துள்ளது.

கடந்த முறையை போலவே இந்த முறையும் சீனா தங்கள் நாட்டு கொரோனா பாதிப்புகளை மூடி மறைப்பதாகவும், இதனால் மீண்டும் உலகம் பேராபத்தில் சிக்கப்போவதாக அமெரிக்க ஊடகங்கள் எச்சரித்துள்ளன.

மேலும், கொரோனா தொற்று கோரத்தாண்டவம் ஆடி வரும் நிலையில், சீனா அனைத்து கட்டுப்பாடுகளையும் நீக்கி வருவதற்கும் பல்வேறு நாடுகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளன.

English summary

While there are reports that the corona virus is getting worse in China day by day, China has made comments like "It's not like that, everything is normal here" and has angered the western countries including America.