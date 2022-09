அரிய கண் நோய்.. மெல்ல பார்வை இழக்கும் 3 குழந்தைகள்.. உலகை சுற்றிக்காட்டும் கனடா தம்பதி.. நெகிழ்ச்சி

International

oi-Nantha Kumar R

ஒட்டாவா: கனடாவை சேர்ந்த தம்பதியின் 3 குழந்தைகள் ‛ரெட்டினிடிஸ் பிக்மென்டோசா' எனும் மரபணு சார்ந்த கண் நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். விரைவில் அவர்கள் முழுவதுமாக கண்பார்வை இழக்கலாம் என டாக்டர்கள் கூறியுள்ளனர். இந்நிலையில் தான் 3 குழந்தைகளுக்கும் உலகத்தை சுற்றிக்காட்ட அவரது தம்பதி திட்டமிட்டு பல இடங்களுக்கு அழைத்து செல்லும் நெகிழ்ச்சி சம்பவம் பற்றிய தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

உலகில் எத்தனை உறவுகள் இருந்தாலும் தாய்-தந்தை உறவு தான் மிகவும் முக்கியமானது முதன்மையானது. குழந்தைகள் மீது பலபேர் அன்பு செலுத்தினாலும் கூட அது தாய்-தந்தையின் அன்புக்கு ஈடாகாது. ஏனென்றால் பெற்ற குழந்தைகளுக்காக அனைத்து விஷயங்களையும் தியாகம் செய்யும் குணம் என்பது தாய்-தந்தைக்கு மட்டுமே உள்ளது.

அந்த வகையில் தான் கனடாவில் 4 குழந்தைகளை பெற்றேடுத்த தம்பதியின் 3 குழந்தைகள் அரிய வகை நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்களின் கண்பார்வை விரைவில் முழுமையாக பறிபோகும் என டாக்டர்கள் கூறிய நிலையில் அதற்கு முன்பே குழந்தைகளுக்கு உலகை சுற்றிக்காட்ட அந்த தம்பதி முயற்சித்துள்ளனர். அதுபற்றிய விபரம் வருமாறு:

கனடா வீதிக்கு ஏ.ஆர். ரஹ்மான் பெயர்.. இன்னும் அதிக தூரம் கடக்கணும்.. தன்னடக்கத்துடன் ஆஸ்கர்

English summary

A Canadian couple has 3 children suffering from Retinitis Pigmentosa, a genetic eye disease. Doctors have said that soon they may lose their eyesight completely. In this case, information has been released about the Leshichi incident where his couple plans to take their 3 children around the world and take them to many places.