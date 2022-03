கடும் கட்டுப்பாடு..சர்க்கைரைக்கு கூட சண்டையிட்டுக் கொள்ளும் ரஷ்ய மக்கள்.. இணையத்தில் வைரல் வீடியோ..!

International

மாஸ்கோ : உக்ரைன் மீது தாக்குதல் நடத்தி வரும் ரஷ்யாவுக்கு எதிராக பல்வேறு உலக நாடுகள் பொருளாதார தடை விதித்துள்ள நிலையில் உணவு தட்டுப்பாடு அபாயத்தால் அங்கு உணவு பொருட்கள் விற்பனைக்கு கடும் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளதால் சூப்பர் மார்க்கெட் ஒன்றில் சர்க்கரைக்காக அந்நாட்டு மக்கள் சண்டையிட்டுக் கொள்ளூம் வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

உக்ரைன் நாட்டின் மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்து 25 நாட்களுக்கும் மேல் ஆகியுள்ள நிலையில், ரஷ்யா மற்றும் உக்ரைன் என இரு நாட்டு மக்களும் கடும் துயரங்களுக்கு ஆளாகி உள்ளனர்.

தாக்குதலை நிறுத்த கோரி பல நாடுகள் கோரிக்கை விடுத்தும் ரஷ்யா அதனை கண்டுகொள்ளாமல் தொடர்ந்து தாக்குதல் நடத்திய நிலையில் ரஷ்யா மீது பொருளாதார ரீதியாக அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகள் பலமுனை தாக்குதலை தொடங்கி உள்ளன.

A video of people fighting for sugar in a supermarket has gone viral on the Internet as various world powers imposed sanctions on Russia over its invasion of Ukraine and imposed severe restrictions on food sales there due to the risk of food shortages.