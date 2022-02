உக்ரைன் போர்.. பெலராஸில் நடைபெற்ற அமைதி பேச்சுவார்த்தை நிறைவு.. ஆலோசிக்கப்பட்டது என்ன? பரபர தகவல்

International

oi-Vigneshkumar

கீவ்: உக்ரைன் மீதான ரஷ்யாவின் ராணுவ நடவடிக்கை தொடரும் நிலையில், பெலராஸ் எல்லையில் நடைபெற்ற அமைதி பேச்சுவார்த்தை தொடர்பாக முக்கிய தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.

உக்ரைன் நாட்டின் மீது கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு ரஷ்ய ராணுவம் முழு வீச்சில் ராணுவ நடவடிக்கையைத் தொடங்கியது. கடந்த வியாழக்கிழமை தொடங்கிய இந்தப் போர் 5 நாட்களைக் கடந்தும் தொடர்கிறது.

போர் காரணமாக சுமார் பலரும் உக்ரைன் நாட்டை விட்டு வெளியேற அதன் எல்லைகளில் குவிந்துள்ளனர். இதனால் அங்கு பெரும் பதற்றமான சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது,

English summary

Ukraine demanded the retreat of Russian forces from its territory during peace talks: Russia -Ukraine are now planning a second round of talks.