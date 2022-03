சாலையில் சென்ற கார்.. குறி பார்த்து வந்த குண்டு.. உடல் சிதறிய தம்பதி! ரஷ்ய தாக்குதலின் கோர காட்சி

International

oi-Rajkumar R

கீவ் : உக்ரைன் மீது ரஷ்யா தாக்குதல் நடத்தி வரும் நிலையில் சாலையில் சென்று கார் மீது ரஷ்ய படைகள் குண்டு வீசி தாக்குதல் நடத்திய நிலையில் காரில் பயணம் செய்த வயதான தம்பதியினர் காருக்குள்ளேயே பலியாகிய அதிர்ச்சி சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி பெரும் அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

உக்ரைனுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இடையேயான போர் கடந்த ஒரு வாரத்திற்கும் மேலாக நடந்து கொண்டு வருகிறது. உக்ரைன் தலைநகர் கீவ் கார்கில் போன்ற முக்கிய நகரங்களை குறிவைத்து பலமுறை தாக்குதலை தொடர்ந்து நடத்தி வருகிறது.

நாளுக்கு நாள் போர் தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில் பேச்சுவார்த்தைகளும் நடந்து வருகிறது. ஆனால் இதுவரை முடிவு எட்டப்படவில்லை என்பதால் பதட்டம் நீடிக்கிறது.

Shocking CCTV footage has emerged of an elderly couple traveling in a car being killed by Russian forces as they bombed a car on the road as Russia invaded Ukraine.