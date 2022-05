ஜிம்மே வேணாம் பாஸ்.. 2 நாளில் 'சிக்ஸ் பேக்'.. தென்னாப்பிரிக்க இளைஞரின் மரணமாஸ் ஐடியா!

International

oi-Jaya Chitra

கேப்டவுன்: தென்னாப்பிரிக்காவில் வாயைக் கட்டி, வயிற்றைக் கட்டி சிக்ஸ் பேக் வைக்க முடியாத சோம்பேறி இளைஞர் ஒருவர், வித்தியாசமாக சிந்தித்து இரண்டே நாளில் சிக்ஸ் பேக் வைத்த சம்பவம் நெட்டிசன்களை ஆச்சர்யத்தில் மிரள வைத்துள்ளது.

நடிகர்களைப் பார்த்து, தாங்களும் சிக்ஸ் பேக் வைக்க வேண்டும் என்ற மோகம் உலகம் முழுவதும் பரவலாக உள்ளது. வாரணம் ஆயிரம் படத்தில் சூர்யாவின் சிக்ஸ் பேக்கைப் பார்த்து, ஜிம்மே கதியெனக் கிடந்தவர்கள் நம்மூரில் அதிகம். தனுஷ், அதர்வா, அருண் விஜய், விஷ்ணு விஷால் என தமிழ் சினிமாவில் சிக்ஸ் பேக் ஹீரோக்கள் அதிகம். ஹீரோக்கள் மட்டுமல்ல காமெடி நடிகரான சூரி கூட ஒரு படத்திற்காக சிக்ஸ் பேக் வைத்தார்.

பார்ப்பதற்கு வேண்டுமானாலும் சுலபமாக தெரிந்தாலும், சிக்ஸ் பேக் வைப்பதெல்லாம் நிஜத்தில் லேசுபட்ட காரியம் அல்ல. மூன்று வேளையும் லெக் பீசோட பிரியாணி சாப்பிட்டவர்கள்கூட, வாயைக்கட்டி, வயிற்றைக்கட்டி சிக்ஸ் பேக் வைக்க கஷ்டப்படுகிறார்கள். அதிலும் குறிப்பாக சிக்ஸ் பேக் வைப்பதற்கு தண்ணீர் குறைவாகக் குடிக்க வேண்டும். சமயங்களில் ஸ்பூன்களில்கூட மாஸ்டர்கள் தண்ணீர் தருவார்கள்.

English summary

In South Africa, a man who did not see any results after working out at the gym for years got a six-pack abs tattoo on his body.