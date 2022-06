ஷூ விற்பனையில் தொடங்கி தென்னாப்பிரிக்காவையே அலற வைத்து எமிரேட்ஸில் சிக்கிய இந்திய குப்தா சகோதரர்கள்!

International

oi-Mathivanan Maran

ஜோகன்ஸ்பெர்க்: தென்னாப்பிரிக்கா முன்னாள் அதிபர் ஜேக்கப் ஜூமாவுடன் இணைந்த் அந்நாட்டு கஜானாவையே சூறையாடிய இந்தியர்களான குப்தா சகோதரர்களில் 2 பேர் தற்போது ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

தென்னாப்பிரிக்கா அதிபராக இருந்தவர் ஜேக்கப் ஜூமா. அவரது பதவிக் காலத்தில் இந்திய தொழிலதிபர்களான குப்தா சகோதரர்கள் ஆடிய ஆட்டம் தென்னாப்பிரிக்காவையே அதிர வைத்தது. தென்னாப்பிரிக்காவில் தலைவிரித்தாடிய லஞ்சம் ஊழலை தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி கொடி கட்டிப் பறந்தனர் குப்தா சகோதரர்கள்.

தென் ஆப்பிரிக்காவையே ஆட்டம் காண செய்த.. குப்தா சகோதரர்கள் ஐக்கிய அமீரகத்தில் கைது

