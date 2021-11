"ஹெலினா" தந்த ஆச்சரியம்.. "தொங்கா" தந்த ஷாக்.. உலகிலேயே இந்த இடத்தில் மட்டும் வைரஸ் இல்லையாம்

International

oi-Hemavandhana

பிரிட்டானியா: உலகிலேயே ஒரே ஒரு இடத்தில் மட்டும் கொரோனா தொற்று வைரஸ் இல்லவே இல்லையாம்.. அது என்ன நாடு தெரியுமா?

சீனாவில்தான் கடந்த 2019-ல் கோவிட் - 19 எனப்படும் கொரோனா வைரஸ் தொற்று தோன்றியது.. இது பின்னர் உலகம் முழுவதும் பரவி கடும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது..

இந்தியா, அமெரிக்கா, இத்தாலி, பிரிட்டன், பிரான்ஸ், பிரேசில் உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு பரவி பொருளாதாரத்திலும் கடுமையாக பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது...

இந்தியாவில் கடந்த 24 மணிநேரத்தில் 12,514 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு-251 பேர் மரணம்

English summary

St Helena is one of the few places that is still virus free and Tonga records first coronavirus case since start of pandemic