ஆ.. என்ன இது? மானும் அல்ல.. ஓநாயும் அல்ல.. அமெரிக்காவை அலறவிட்ட விசித்திர மிருகம்!

oi-Jackson Singh

கலிபோர்னியா: அமெரிக்காவில் ஒரு விசித்திர மிருகம் தென்பட்டது தான் இன்று சமூக வலைதளங்களில் ஹாட் டாப்பிக்காக சென்று கொண்டிருக்கிறது.

அந்த மிருகத்தை பார்த்தால் ஒரு சாயலில் ஓநாயை போலவும், ஒரு பக்தத்தில் நரியை போலவும், உடல் மானை போலவும் இருக்கிறது.

இந்த வீடியோவை பார்த்து மக்கள் அனைவரும் குழம்பிக் கொண்டிருந்த நிலையில், விலங்கியல் அறிஞர்கள் இந்த மிருகத்தை அடையாளம் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

ஜஸ்ட் மிஸ்.. கொஞ்சம் விட்டிருந்தால் முடிஞ்சிருக்கும்.. அமெரிக்காவில் பீதியை கிளப்பிய

English summary

In a video, One animal which seems like half wolf and half fox spotted in US. Zoologists said it is a Maned Wolf.