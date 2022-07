தைவான்.. "நெருப்போடு விளையாடாதீர்கள்.." அமெரிக்க அதிபருக்கு போனில் கடும் வார்னிங் கொடுத்த சீன அதிபர்

International

oi-Mani Singh S

பீஜிங்: தைவான் விவகாரத்தில் அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடனுக்கு, 'நெருப்புடன் விளையாடுபவர்கள் அழிந்து போவார்கள். அமெரிக்கா இதை தெளிவாக புரிந்து கொள்ளும் என நம்புகிறோம்' என சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங், அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடனுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

கடந்த 1949-ம் ஆண்டு நடந்த உள்நாட்டு போரின் காரணமாக சீனாவில் இருந்து பிரிந்து தைவான் தனி நாடாக உருவானது. எனினும் தைவான் தங்கள் நாட்டின் ஒருங்கிணைந்த பகுதி என்றே சீனா தொடர்ந்து கூறி வருகிறது.

இதேபோல், தேவை ஏற்பட்டால் தைவானை கைப்பற்றுவதற்கு படை பலத்தை பயன்படுத்தவும் தயங்கமாட்டோம் என சீனா கூறி வருகிறது.

தைவான் மீது போர்.. அமெரிக்காவிற்கு சீனா நேரடி எச்சரிக்கை.. சர்வதேச அரசியலில் பரபரப்பு

English summary

To US President Joe Biden on the Taiwan issue, 'Those who play with fire will perish. It is said that the Chinese president has warned that the US will understand this clearly.