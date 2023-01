பெண்கள் தான் குறியே.. விடாது துரத்தும் தாலிபான்கள்..ஆப்கனில் விழுந்த புதிய தடை.. அடபாவமே! என்னாச்சு?

ஆப்கானிஸ்தானில் வாழும் பெண்களுக்கு எதிராக தாலிபான்கள் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை விதித்து வருகின்றன. சமீபத்தில் பல்கலைக்கழகங்கள் செல்ல மாணவிகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது புதிய உத்தரவு போடப்பட்டுள்ளது.

காபூல்: ஆப்கானிஸ்தான் தாலிபான்களின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. இந்த தாலிபான்கள் பெண்களுக்கு எதிராக ஏராளமான கட்டுப்பாடுகளை அமல்படுத்தி வரும் நிலையில் சமீபத்தில் பல்கலைக்கழகங்களில் பெண்கள் படிக்க தடை விதித்தனர். இதற்கு உலகம் முழுவதும் கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பிய நிலையில் தான் தற்போது இன்னொரு அதிரடியான உத்தரவை தாலிபான்கள் பிறப்பித்துள்ளனர். ஐநா சபையில் இருந்து பல அதிகாரிகள் குழு ஆப்கானிஸ்தானை விசிட் செய்து ஆய்வு மேற்கொண்ட நிலையில் தாலிபான்கள் தற்போது புதிய உத்தரவை போட்டு ஷாக் கொடுத்துள்ளனர்.

ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து 2021ல் அமெரிக்க படைகள் நாடு திரும்பின. இதையடுத்து உள்நாட்டு போரை துவக்கிய தாலிபான்கள் வெற்றியும் கண்டனம். தற்போது 2021 ஆகஸ்டில் ஆப்கானிஸ்தானை முழுவதுமாக தாலிபான்கள் கைப்பற்றினர்.

இதற்கு முன்பு 1996 முதல் 2001 வரை ஆப்கனை தாலிபான்கள் ஆட்சி செய்த நிலையில் தற்போது 2வது முறையாக கைப்பற்றினர். தற்போது அங்கு தாலிபான்கள் ஆட்சி நடக்கிறது. இவர்கள் தாலிபான்கள் மதத்தின் அடிப்படையில் பெண்களுக்கு எதிராக கடும் கட்டுப்பாடுகளை அமல்படுத்தி வருகின்றனர்.

Afghanistan is controlled by the Taliban. The Taliban have been enforcing numerous restrictions against women, recently banning women from studying in universities. The Taliban has now issued another drastic order amid strong protests across the world. A group of officials from the United Nations has visited Afghanistan and conducted an investigation, and the Taliban have now given a shock by giving a new order.