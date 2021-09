ஆப்கனில் நாளை புதிய அரசை அமைக்கும் தாலிபான்கள்.. 'அந்த' 10 பில்லியன் டாலர் தான் முதல் இலக்கு

International

oi-Vigneshkumar

காபூல்: தலைநகர் காபூலை கடந்த ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி தாலிபான்கள் கைப்பற்றிய நிலையில், சுமார் 2 வாரங்கள் கழித்து, நாளை தாலிபான்கள் தலைமையிலான ஆட்சி ஆப்கனில் அமையவுள்ளது.

ஆப்கனில் அமெரிக்கப் படைகள் இருந்த வரை தாலிபான்களின் ஆதிக்கம் அதிகரிக்காமல் இருந்தது. ஆனால், என்று அமெரிக்கப் படைகள் வெளியேறத் தொடங்கியதோ அன்றே தாலிபான்கள் தங்கள் தாக்குதலைத் தொடங்கிவிட்டனர்.

பெண்ணை நிர்வாணமாக்கி.. சாம்பல் பூஜை.. சாமியார் உட்பட 3 பேருக்கு வலை.. என்ன நடந்தது?

பல பகுதிகளில் ஆப்கன் ராணுவம் தாலிபான்களுக்கு எதிராகப் போராடவில்லை. இதனால் ஒட்டுமொத்த ஆப்கனையும் வெறும் சில வாரங்களில் தாலிபான்களால் கைப்பற்ற முடிந்தது.

English summary

Two weeks after seizing power in Afghanistan, the Taliban are all set to form a government in the country on Friday.