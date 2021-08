காபூலை கைப்பற்றிய கையோடு தாலிபான்கள் அதிரடி.. ஆப்கன் பெயரை மாற்ற முடிவு.. புதிய பெயர் என்ன தெரியுமா?

International

oi-Veerakumar

காபூல்: ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டை தாலிபான்கள் கைப்பற்றிய நிலையில் அந்த நாட்டின் பெயரை மாற்றுவதற்கு முடிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

1996 முதல் 2001ம் ஆண்டு வரை ஆப்கானிஸ்தான் தாலிபான்கள் வசம் இருந்தது. ஆனால் அமெரிக்கா மற்றும் நேட்டோ படைகளின் உதவியோடு தாலிபான்கள் ஒடுக்கப்பட்டு, அங்கு ஜனநாயக ஆட்சி மலர்ந்தது.

ஆப்கானிஸ்தானில், இப்போது மீண்டும் தாலிபான்கள் எழுச்சி பெற்றுள்ள நிலையில் அமெரிக்கா எதிர்ப்பு காட்டாமல் ஏற்கனவே உறுதி அளித்தபடி தனது படைகளை படிப்படியாக வாபஸ் பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது.

English summary

Afghanistan new name: A Taliban official says the group will soon declare the Islamic Emirate of Afghanistan from the presidential palace in the capital, Kabul.