ஆப்கான்: ஆக.31க்கும் பின்னரும் அமெரிக்கா படைகள் இருந்தால் மோசமான விளைவுதான்..தாலிபான்கள் வார்னிங்

oi-Mathivanan Maran

காபூல்: ஆப்கானிஸ்தானில் ஆக.31-க்கும் பின்னரும் அமெரிக்கா படைகள் வெளியேறாமல் இருந்தால் மிக மோசமான விளைவுகள் ஏற்படும் என்று தாலிபான்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து ஆகஸ்ட் 31-ந் தேதிக்குள் அனைத்து அமெரிக்கா படைகளும் வெளியேறும் என அமெரிக்கா அதிபர் ஜோ பைடன் அறிவித்திருந்தார். தற்போதைய நிலையில் சில ஆயிரம் அமெரிக்க ராணுவ வீரர்கள் ஆப்கானில் நிலை கொண்டுள்ளனர்.

ஆப்கான் தலைநகர் காபூல் விமான நிலையத்தின் ஒருபகுதியை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கும் அமெரிக்கா படையினர், வெளிநாட்டு விமானங்களை தரை இறக்கி பொதுமக்களை வெளியேற்றும் நடவடிக்கையில் பாதுகாப்ப்பு அளித்து வருகின்றனர். காபூலை தாலிபான்கள் கைப்பற்றி ஒருவாரமாகிவிட்ட போதும் விமான நிலையம் இன்னமும் அவர்கள் கட்டுப்பாட்டில் வரவில்லை.

English summary

The Talibans had warned that any delay in the withdrawal of US troops from Afghanistan will have consequences after August 31.