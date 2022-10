"தலை" துண்டாகி இருக்கும்.. ஜஸ்ட் மிஸ்! லிப்டில் போகும்போது இதை மட்டும் கண்டிப்பாக செய்யாதீங்க

International

oi-Vigneshkumar

மாஸ்கோ: லிப்ட்டை நாம் ஏன் கவனத்துடன் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை விளக்குவது போன்ற வீடியோ ஒன்று வெளியாகி

நமது அன்றாட வாழ்க்கையை எளிமைப்படுத்த பல்வேறு கண்டுபிடிப்புகள் உள்ளன. அதேநேரம் அதை எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தவில்லை என்றால் அது ஆபத்திலும் முடிய வாய்ப்பு உள்ள.

இதனிடையே ரஷ்யாவில் நடந்துள்ள ஒரு சம்பவம் லிப்ட்டினால் எந்தளவு ஆபத்து ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது என்பதை விளக்குவதாக உள்ளது. இந்த வீடியோவும் சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாகப் பரவி வருகிறது.

English summary

Man narrowly escaped as his head might chopped off after an elevator started to moving: Russia is renowned for worst safety standards.