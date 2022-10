காவடி.. அலகு.. சாமியாட்டம்.. களைகட்டிய திருவிழா.. இது பழனி இல்லங்க தாய்லாந்து.. சூப்பர் திருவிழா

International

oi-Halley Karthik

பாங்காக்: தாய்லாந்து நாடு இந்தியாவின் பல பண்பாட்டு கூறுகளை தன்னகத்தே கொண்டிருக்கிறது. அந்நாட்டின் திருவிழாக்கள், திருமணங்கள் மற்றும் துக்க நிகழ்வுகளில் இவை பிரதிபலிப்பதை நம்மால் பார்க்க முடியும்.

இந்நாட்டில் 95%க்கும் அதிகமானோர் பௌத்த சமயத்தை சார்ந்திருந்தாலும் அவர்கள் வழிபாட்டு முறையில் ஈடுபட்டு, புத்தரை கடவுளாக பாவித்து வணங்கி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் தற்போது அந்நாட்டில் திருவிழாக்கள் களைகட்டியுள்ளன. பலரும் தங்களது நேர்த்திக்கடனை செலுத்தி வருகின்றனர். இது தொடர்பான வீடியோக்கள் தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறன.

உத்தவ் தாக்கரேக்கு கடும் அதிர்ச்சி.. 3000 உறுப்பினர்கள் கூண்டோடு அணி மற்றம்.. ஏக்நாத் ஷிண்டே குஷி!

English summary

Thailand has many cultural elements of India. We can see these reflected in the country's festivals, weddings and mourning events. Although more than 95% of the people in this country belong to the Buddhist religion, they are involved in worship and worship Buddha as God. In this case, festivals in the country have stopped. Many people are paying off their fines. Videos related to this are currently going viral on social media.