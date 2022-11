தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம்.. ஆஸ்திரேலியா போட்ட கோடு.. ரோடு போடும் இந்தியா.. சர்வதேச அளவில் மாஸ்!

International

oi-Halley Karthik

கேன்பெர்ரா: ஆஸ்திரேலிய நாடாளுமன்றத்தில் இந்தியாவுடன் தடையற்ற வர்த்தகம் மேற்கொள்வதற்கான மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் இந்தியாவிலிருந்து அதிக அளவு எஃகு உள்ளிட்ட பொருட்கள் அந்நாட்டுக்கு ஏற்றுமதியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

அதேவேளையில் இந்தியாவும் இந்த ஒப்பந்தம் தொடர்பான மசோதாவை நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்ற திட்டமிட்டு வருகிறது. இவ்வாறு நிறைவேற்றப்பட்டால் இரு நாடுகளிடையே தடையற்ற வர்த்தகம் உருவாகும்.

இது இரு நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு பெரிய உந்து சக்தியாக இருக்கும் என்று பொருளாதார வல்லுநர்கள் கூறியுள்ளனர்.

English summary

