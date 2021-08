'தாலிபான்கள் இனியும் எங்களுக்கு எதிரி இல்லை..' ரஷ்யாவின் திடீர் மனமாற்றம்.. பின்னணி என்ன? பரபர தகவல்

International

oi-Vigneshkumar

மாஸ்கோ: ஆப்கானிஸ்தானைத் தாலிபான்கள் கைப்பற்றிய பின்னர் அங்குள்ள தூதர்களை பல்வேறு நாடுகளும் திரும்பப் பெற்று வரும் நிலையில், ரஷ்யா மட்டும் இதற்கு நேர் எதிரான ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுத்துள்ளது.

கடந்த 20 ஆண்டுகளாகவே ஆப்கனில் அமெரிக்கப் படைகள் இருந்தன. இதனால் அந்த காலகட்டத்தில் தாலிபான்கள் ஆதிக்கம் பெரியளவில் ஆப்கானிஸ்தானில் இல்லாமல் இருந்தது.

துருக்கியில் வேகமாக பரவும் காட்டுத்தீ.. உதவிக்கு சென்ற ரஷ்ய விமானம் விபத்து.. 8 பேர் பரிதாப பலி!

இருப்பினும், அமெரிக்கப் படைகள் ஆப்கனில் இருந்து கிளம்பத் தொடங்கியதுமே, தாலிபான்கள் ஆப்கன் படைகள் மீதான தாக்குதலைத் தொடங்கிவிட்டனர். வெறும் குறுகிய காலத்திலேயே பல முக்கிய பகுதிகளைக் கைப்பற்றினர்.

English summary

Russia is staying put in Afghanistan and already prepared for the arrival of the Taliban in Kabul. Taliban took over power in Afghanistan.