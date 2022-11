ஷார்ஜா சர்வதேச புத்தக காட்சியில் 17 லட்சம் விசிட்டர்ஸ்! 13 லட்சம் புக்ஸ்! பங்கேற்ற 83 நாடுகள்!

International

oi-Arsath Kan

ஷார்ஜா: கடந்த 2ஆம் தேதி மிக பிரம்மாண்டமாக தொடங்கிய ஷார்ஜா சர்வதேச புத்தக காட்சி 13ஆம் தேதியுடன் நிறைவுற்றுள்ளது.

உலகம் முழுவதும் இருந்தும் 83 நாடுகளை சேர்ந்த புத்தக பதிப்பக நிறுவனங்கள் சுமார் 13 லட்சம் தலைப்புகளில் புத்தகங்களை விற்பனைக்கு வைத்திருந்தன.

வரலாற்று முக்கியத்துவம் மிக்க இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழகத்தில் இருந்து துபாய் சென்றிருந்த அரசுப்பள்ளி மாணவ மாணவிகள் 67 பேரும் அவர்களுடன் சென்றிருந்த 5 ஆசிரியர் பெருமக்களும் கலந்துகொண்டனர்.

English summary

The Sharjah International Book Fair, which started on the 2nd in a grand manner, ended on the 13th. Book publishing houses from 83 countries around the world had about 13 lakh titles available for sale.