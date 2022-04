ஷாக்! தாடி வைக்கவில்லை என்றால் வேலை காலி! விதிகளை மீறினால் தலை காலி! ஆப்கான் தாலிபான்கள் உத்தரவு..!

International

oi-Rajkumar R

காபூல் : ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டில் ஆண்கள் குறிப்பாக மாணவர்கள் மேற்கத்திய பாணியில் முடிவெட்டக் கூடாது எனவும், தாடி வைக்காத ஆண்கள் அரசு வேலையில் நீடிக்க அனுமதிக்க முடியாது என அந்நாட்டை ஆளும் தாலிபான்கள் அதிரடியாக அறிவித்துள்ளனர்.

ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபான்கள் ஆட்சி அமைந்த பிறகு அந்த நாட்டின் பொருளாதாரம் தொடர்ந்து மோசமான நிலையில் சென்று கொண்டிருக்கிறது. ஆப்கான் தாலிபான்களில் எதேச்சதிகாரம் காரணமாக பல்வேறு உலக நாடுகள் அந்நாட்டு தூதரக உறவையும் உதவிகளையும் நிறுத்திவிட்டன.

பிற்போக்குத்தனமான கட்டுப்பாடுகளால் பல்வேறு உலக நாடுகள் ஆப்கானை தனிமைப்படுத்தியுள்ள நிலையில் நாடு கடுமையான பொருளாதார நெருக்கடியை சந்தித்துள்ள நிலையில், பல நாடுகளும் , நிதி அமைப்புகளும் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு நிதி உதவி வழங்குவதை நிறுத்தி விட்டன.

English summary

The ruling Taliban in Afghanistan have aggressively declared that men, especially students, should not make Western-style hair cuts and that beardless men should not be allowed to continue in government service.