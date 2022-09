50 நகரங்களில் தீயை மூட்டிய ஹிஜாப் போராட்டம்...31 பேர் பலி...பொருளாதார தடையை அறிவித்தது அமெரிக்கா

International

oi-Halley Karthik

தெஹ்ரான்: ஈரானில் ஹிஜாப் சரியாக அணியாததாக கூறி இளம் பெண் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டு காவல்துறையால் தாக்கப்பட்டதில் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருந்தது.

இதனையடுத்து நாடுமுழுவதும் ஹிஜாபை எதிர்த்து போராட்டங்கள் தீவிரமடைந்துள்ளன. சுமார் 50 நகரங்களில் இந்த போராட்டம் தீவிரமாக நடந்து வருகிறது.

இச்சூழலில் ஹிஜாப் அணிவது மற்றும் இஸ்லாமிய மத நெறிகள் சரியாக கடைப்பிடிக்கப்படுவதை கண்காணிக்கும் 'கலாச்சார காவல்துறை' மீது அமெரிக்கா பொருளாதார தடைகளை விதிப்பதாக அறிவித்துள்ளது.

English summary

The death of a young woman in Iran after she was arrested and beaten up by the police for not wearing hijab has caused a great shock. After this, protests against hijab have intensified across the country. This protest is actively going on in about 50 cities. In this context, the US has announced sanctions against the 'morality police', which monitor the wearing of the hijab and proper observance of Islamic religious norms.