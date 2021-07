டிக்டாக் மோகம்.. 160 அடி உயரத்தில் இருந்து விழுந்து டிக்டாக் பிரபலம் உயிரிழப்பு.. பகீர் வீடியோ

International

பீஜிங்: 160 அடி உயரத்தில் இருந்து டிக்டாக் வீடியோ வெளியிட்ட பெண் கீழே விழுந்து உயிரிழந்தார்.

சீன செயலியான டிக்டாக்குக்கு இந்தியாவில் அதிரடியாக தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதனை தடை செய்வதற்கு முன்பாக நாட்டில் பல பேர் ஆபாச படங்கள், நடனங்களை வெளியிட்டு சிறுவர்களை தவறான பாதைக்கு வழிநடத்தி சென்றனர்.

ஒரு சிலர் டிக்டாக் மோகத்தால் ரயில் முன்பு, நீர்நிலைகளில் ஆபத்தான முறையில் டிக்டாக் செய்து பரிதாபமாக இறந்தும் போனார்கள். இப்படிப்பட்ட ஒரு டிக்டாக் மோகம், டிக்டாக் ஸ்டார் ஒருவரின் உயிரையே பறித்துள்ள சம்பவம் நடந்துள்ளது.

The woman who posted the dictation video fell from a height of 160 feet and died The woman who posted the dictation video fell from a height of 160 feet and died. There is no doubt that the death of Xiao Qiumei will be a lesson to those who are addicted to various social networking sites including Tiktok