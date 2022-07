முதுகுத்தண்டே சிலிர்த்து போச்சு! நரகத்தின் கிணற்றில் இறங்கிய ஆய்வாளர்கள்! உள்ளே பார்த்தால் ஆச்சர்யம்

International

oi-Karthi Ramu

சனா: உலகில் மனிதர்களால் விளக்கிக்கொள்ள முடியாததாக பல விஷயங்கள் உள்ளன. ஏமென் நாட்டில் உள்ள நரகத்தின் கிணறு என்று அழைக்கப்படும் மிகப்பெரிய கிணறும் விளக்கிக்கொள்ள முடியாததாக கருத்தப்பட்டு வந்த நிலையில் தற்போது அதனுள் இருக்கும் அதிசயங்களை ஆய்வாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

இந்த பூமிக்கு ஏறத்தாழ 4.543 பில்லியன் வயதாகிறது. அதாவது இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இந்த பூமி உருவாகியுள்ளது. மனிதனையும் சேர்த்து தற்போது இருக்கும் உயிரினங்கள் அனைத்தையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டால், இந்த பூமி உருவானபோது இருந்த உயிரினங்களின் எண்ணிக்கையில் 25 சதவிகிதம் கூட தற்போது உயிருடன் இல்லை.

English summary

There are many things in the world that humans cannot explain. A huge well known as the Well of Hell in Yemen was once thought to be inexplicable, but now explorers are discovering the wonders inside.