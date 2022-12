"பெரிய கொடுமை.." உணவு, நீர் இல்லாமல் 3,000 கி.மீ. கப்பலின் "அடியில் " பயணித்த 3 அகதிகள்! கடைசியில்..

International

oi-Jackson Singh

மேட்ரிட்: ஆப்பிரிக்காவில் வறுமையின் கோரப்பிடியில் சிக்கித் தவித்த 3 பேர், ஸ்பெயினுக்கு அகதிகளாக தப்பிச் செல்வதற்காக ஒரு கப்பலின் அடியில் உள்ள சிறு கம்பியின் மீது அமர்ந்து ஆபத்தான முறையில் சென்றுள்ளனர்.

சுமார் 3,200 கி.மீ. தூரத்துக்கு 11 நாட்களுக்கும் மேலாக ஒரு பருக்கை உணவும், ஒரு சொட்டு தண்ணீரும் இல்லாமல் அவர்கள் பயணித்துள்ளனர்.

மிகவும் பயங்கரமான இந்த பயணத்தின் போது, அவர்கள் எதிர்கொண்ட ஆபத்துகள் குறித்து கேட்டால் நாம் அச்சத்தில் உறைந்துவிடுவோம். அந்த திகில் பயணம் பற்றி இங்கு பார்ப்போம்.

English summary

Three people, trapped in poverty in Africa, took a dangerous journey by sitting on a small rudder at the bottom of a ship to escape to Spain.