நேட்டோவில் சேர்க்க கூடாது! பின்லாந்து ஸ்வீடனுக்கு எதிராக கிளம்பும் துருக்கி! எர்டோகன் கூறும் காரணம்?

International

oi-Rajkumar R

இஸ்தான்புல் : ஃபின்லாந்து மற்றும் ஸ்வீடன் ஆகிய நாடுகள் நேட்டோ அமைப்பில் இணைக்கக் கூடாது என்றும், ஸ்காண்டிநேவிய நாடுகள் சட்டவிரோதமாக போராடி வரும் குர்திஷ் போராளிகளுக்கு அடைக்கலம் அளிப்பதாகவும் துருக்கி அதிபர் ரெசெப் தயிப் எர்டோகன் கூறியுள்ளார்.

நேட்டோ நாடுகள் அமைப்பில் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் என உக்ரைன் நாட்டின் அதிபர் வோலோடிமிர் ஜெலன்ஸ்கி விருப்பம் தெரிவித்த நிலையில், ரஷ்யா அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்ததோடு மேற்கத்திய நாடுகளுக்கும் கடும் அழுத்தம் கொடுத்தது.

இலங்கை நெருக்கடி.. முதல்வர் ஸ்டாலினிடம் ரூ 5 லட்சம் நிவாரணம் வழங்கிய இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்!

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர் தொடுக்க இதுவும் நேட்டோ அமைப்பில் சேருவதும் ஒரு காரணம் எனக் கூறப்பட்ட நிலையில், போர் தொடங்கிய பின்னரும் நேட்டோ நாடுகள் உக்ரைனுக்கு பெரிய அளவில் உதவிகள் எதுவும் செய்யவில்லை.

English summary

Turkish President Recep Tayyip Erdogan has said that Finland and Sweden should not join NATO and that Scandinavian countries are harboring Kurdish fighters who are fighting illegally.